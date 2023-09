GRAV – Accident de motocicletă în Satulung. Cât avea alcoolemia șoferul vinovat Grav accident de motocicleta petrecut aseara pe DN1C, in zona localitații Satulung. Polițiștii din Șomcuta Mare, sesizați prin apel 112 despre accident, in urma cercetarilor de la fața locului, au stabilit ca un barbat de 45 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția municipiului Baia Mare inspre municipiul Dej, ajuns la intersecția D.N. 1C cu strada Tineretului, a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa din sens opus de un tanar de 17 ani. „In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului motocicletei, care a fost transportat la spital in vederea acordarii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani s-a gandit ca ar fi bine sa urce la volan și sa conduca mașina, deși știa ca acest lucru este interzis. Acum a ajuns sa regrete amarnic decizia luata, dupa ce din cauza neatenției a acroșat o alta mașina. „Ieri, 22 septembrie a.c., in jurul orei 20.00, polițiștii din Șomcuta Mare…

- Ajunge dupa gratii fiindca nu s-a putut abține sa nu urce la volan. Polițiștii din Baia Mare au oprit in trafic un autoturism care circula pe bulevardul Regele Ferdinand, intersecție cu strada Pașunii, la volan fiind identificat un barbat de 32 de ani din Baia Mare. In urma verificarilor s-a constatat…

- Un nou accident de circulație in Satulung azi dimineața. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca un autoturism a parasit carosabilul, lovind un stalp electric pe DN 1C Baia Mare – Șomcuța Mare, in zona localitații Satulung. Polițiștii spun ca incidentul nu s-a soldat…

- Ieri, 21 august a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 1C, in localitatea Satulung. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 24 de ani din județul Suceava, aflat la volanul unui autoturism, condus din…

- Șoferii care circula acum pe DN1C, in zona Lapușel, au numai motive de nervozitate. Drumarii au ieșit din nou la treaba, taman cand traficul prin zona este la cele mai inalte cote. Nervii șoferilor sunt intinși la maxim și aceste lucrari se vor continua dupa Sfana Maria. Prefectul Rudolf Stauder, președintele…

- Accident grav de circulație produs azi, 22 iulie, la ora 06.19, pe DN 19, la Campulung la Tisa, la fața locului ajungand polițiștii Secției 6 Sarasau. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca o autoutilitara condusa de catre un satmarean de 38 de ani, intr-o curba a parasit partea carosabila și…

- Lumea o ia razna in Maramureș. In noaptea de 21 spre 22 iulie, polițiștii din Targu Lapuș erau sesizați de catre un barbat din Targu Lapuș, pasager intr-un autoturism, cu privire la faptul ca a avut loc un scandal intre mai multe persoane in fața unui magazin din oraș. „La fața locului a fost identificat…

- O femeie din Baia Sprie a fost prinsa de polițiști, fiind acuzata de furt. Polițiștii din Baia Sprie erau sesizați de catre un barbat de 36 de ani din Baia Mare, despre faptul ca o femeie a sustras o suma de bani de pe tejgheaua unui magazin din Baia Sprie, profitand de neatenția vanzatoarei. „Deplasați…