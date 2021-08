Grav accident de ATV produs pe Valea Iadului

Stiri pe aceeasi tema

- Valea Iadului, din Bihor, și-a meritat numele azi. Un barbat și-a gasit sfarșitul, in urma unui accident de ATV, chiar in Valea Iadului, la circa un kilometru de Cascada Iadolina. Partenera lui, se afla in stare grava la spital, unde a fost transportata cu un elicopter SMURD.

- Traficul a fost blocat vineri dimineata pe ambele sensuri de mers ale DN 5, in dreptul localitatii Plopsoru din judetul Giurgiu, in urma unui accident produs intre un autoturism si un autotren, o minora ramanand incarcerata si alte doua persoane fiind ranite. „Traficul este blocat pe ambele sensuri…

- Un accident in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sambata dupa amiaza, pe drumul national 1, intre Ploiesti si Brasov, 11 persoane, intre care patru copii, aflandu-se in cele patru autovehicule. Trei dintre acestia au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar o a patra a fost…

- Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele…