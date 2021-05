Stiri pe aceeasi tema

- Un sector important al bulevardului Mamaia se afla din aceasta saptamana in plin proces de modernizare. Tronsonul cuprins intre bulevardul Tomis si strada Zorelelor a intrat in reabilitare. Orasele evolueaza in mod constant si necesita o infrastructura care sa asigure conditii optime pentru traficul…

- Accident rutier pe strada Nicolae Iorga din Constanta.Un accident rutier s a produs in aceasta seara, la intersectia strazii Nicolae Iorga cu strada Mihai Viteazu. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.Reamintim ca, incepand de astazi, pe strada Nicolae Iorga se circula doar dinspre bulevardul…

- Interventie pe strada Mircea cel Batran din Constanta.O pisica a fost salvata de pompierii ISU Constanta dupa ce a ramas blocata intr un copac, pe strada Mircea cel Batran din municipiu.Pisica, vizibil speriata, a fost tinuta strans la pieptul salvatorului pana a ajuns in siguranta pe pamant.Sursa foto:…

- Conform graficului de lucru, in aceasta saptamana continua decopertarea suprafeței carosabile pe strada Avram Iancu, in etapa premergatoare asfaltarii. Lucrarile de reabilitare a carosabilului se extind pe strada Constantin Bratescu, intre strada Avram Iancu și strada I.G. Duca și pe strada Griviței,…

- Infrastructura rutiera si pietonala, in curs de reabilitare, in mai multe zone din oras.Conform graficului de lucru, in aceasta saptamana continua decopertarea suprafetei carosabile pe strada Avram Iancu, in etapa premergatoare asfaltarii. Lucrarile de reabilitare a carosabilului se extind pe strada…

- Echipele SC Confort Urban SRL continua lucrarile edilitare pe strada Mircea cel Batran iar rezultatele sunt din ce in ce mai vizibile. Infrastructura pietonala este refacuta complet pentru a imbunatati conditiile de trafic pietonal. Suprafata decopertata este modernizata prin montarea de pavele care…

- Ieri, in aula "Gheorghe Coriolan" a Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta am fost martorii unui moment emotionant si extrem de important in cariera didactica a directorului si profesorului cu dubla specializare geografie franceza Vasile Nicoara.Evenimentul a fost prilejuit de prezenta…

- Seful ISU Dobrogea, Mihail-Cristian Amarandei, a declarat, miercuri, ca autospecialele de pompieri au fost blocate in trafic, in cazul incendiului de la un bloc din Constanța, in urma caruia o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6.”La intersecția Mircea cel Batran cu Bulevardul Mamaia s-a creat…