Grădinițele vor fi finanțate de primăriile de sector. Schimbare de plan anunțată de Nicușor Dan ”Am avut azi o discutie foarte utila cu cativa din primarii de sector. Au fost de acord, de exemplu, ca gradinitele pe care noi incepusem sa le facem la Primaria Capitalei sa le fie transferate din stadiul de proiect, in care se afla in momentul acesta, sa le finanteze ei. Aceasta este o separare”, a declarat edilul vineri, la un post TV.Nicușor Dan a precizat ca trebuie reluat dialogul intre instituția pe care o conduce și primariile de sector, intrucat nu sunt clar stabilite nici macar responsabilitațile care le revin.”Suntem intr-o situatie in care nici legea nu e foarte clara si nu a existat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

