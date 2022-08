Gradinita si cresa, modernizate din fonduri europene

Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru comuna Cornu Luncii. Primarul Gheorghe Fron a semnat contractele de execuție pentru lucrarile de ”creștere a eficienței energetice” a școlilor gimnaziale din satele Baișești și Braiești investiții care insumeaza aproximativ 4,4 milioane de lei fara TVA, fonduri europene atrase prin Programul…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- Primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, a semnat Ordinul de incepere și au inceput efectiv lucrarile incluse in cadrul proiectului ,,Imbunatațirea infrastructurii publice urbane in municipiul Moreni”, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Termenul de execuție este…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a anuntat inceperea lucrarilor de reabilitare a Spitalului TBC, valoarea proiectului finantat prin Programul Operational Regional fiind de 3,5 milioane euro. Edilul a subliniat ca este primul proiect amplu de modernizare a unitatii spitalicesti,…

- 61 de universitati din Romania vor primi fonduri europene pentru modernizare si digitalizare, prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta Patru institutii de invatamant superior sunt din Constanta Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; din Constanta a fost admisa cu un punctaj de 92.5 61 de…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un act normativ prin care se asigura continuarea si finalizarea proiectelor finantate cu fonduri europene, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in special din domeniul educatiei, sanatatii, situatiilor de urgenta si al mobilitatii urbane, informeaza Ministerul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un act normativ prin care se asigura continuarea si finalizarea proiectelor finantate cu fonduri europene, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, in special din domeniul educatiei, sanatatii, situatiilor de urgenta si al mobilitatii urbane."Sustinem…

- Municipiul Suceava este campion la absorbția de fonduri europene in Regiunea de Nord-Est și se pregatește sa obțina finanțari de 100 de milioane de euro prin Programul Operațional Regional (POR), atunci cand va fi deblocat.Portofoliul de proiecte al Primariei Suceava a fost prezentat marți, ...