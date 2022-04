GRĂDINA ZMEILOR ”FATA CĂTANEI 2022” Organizatori: Primaria Consiliul Local Balan și A.D.I. Țara Silvaniei Duminica – 1 MaiTarg cu meșteșugari și producatori locali salajeni la Gradina Zmeilor Program 1 Mai 2022 11.00 – 12.00Sfanta Liturghie (Biserica Ortodoxa din Chechiș)12.00 – 13.00Colocviu Etnografic (Caminul Cultural din Chechiș)Incepand cu 13.00 Activitați interactive și de socializare la Gradina Zmeilor REPERELE ISTORICE ALE COMUNEI BALAN Prima mențiune documentara acomunitații din Balan dateaza din anul1350, respectiv intr-un document eraumenționate satele Chendrea, Galpaia șiChechiș. Satul Balan are atestareadocumentara… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

