- Joi 04 ianuarie 2024, prefectul judetului Satu Mare, Radu Roca , a convocat sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare, urmare a confirmarii unui caz de pesta porcina africana (PPA) la porc domestic pe raza comunei Socond. In cadrul sedintei a fost aprobat Planul de masuri pentru…

- Din cauza focarelor de pesta porcina africana, autoritațile sanitar-veterinare au impus condiții stricte in ceea ce privește transportul porcilor și a carnii de porc provenite de la animalele crescute in gospodariile populației. Trebuie menționat faptul ca in zonele unde au fost identificate de focare…

- In saptamana 3-9 noiembrie 2023, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Sanatate și Bunastare animala au efectuat un numar de 89 de controale in exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare.

- In pamanturile din țara noastra au fost ingropați peste doua milioane de porci cu pesta porcina africana, din 2018 pana in prezent. Medicii veterinari atrag atenția ca este posibil ca virusul sa supraviețuiasca in timp, chiar și ingropat. Mai mult, in Tulcea și in zonele limitrofe, unde au fost uciși…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un porc dintr-o gospodarie din comuna Ocland, anunța Agerpres care precizeaza ca autoritatile harghitene dispunand masurile care se impun in astfel de situatii. Potrivit informatiilor furnizate joi de purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita,…

- In aceasta perioada, in județul Satu Mare, mai evolueaza focare de pesta porcina africana in localitatea Urziceni. In aceasta saptamana au fost stinse 15 de focare de pesta porcina africana din localitațile județului. In anul 2023, din cei 358 mistreți impușcați in 49 Fonduri de Vanatoare, 40 mistreți…

- Trei noi focare de pesta porcina africana au fost identificate in ultima saptamana la nivelul a doua localitati buzoiene, 20 de animale fiind sacrificate, a anuntat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Unul dintre cele trei focare a aparut intr-o exploatatie nonprofesionala…

