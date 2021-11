GORJFEST 2021: Salonul Național de Fotografie, vernisat la Turda Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj va organiza joi, 4 noiembrie, incepand cu ora 13.00, vernisajul Salonului Național de Fotografie din cadrul GORJFEST 2021, la Turda. Ediția din acest a GORJFEST a inceput in data de 7 septembrie 2021, la Galeria Artcor din Chișinau, cu vernisarea unei expoziții de pictura, grafica, fotografie și sculptura „Columna neamului romanesc de la Ștefan cel Mare la Constantin Brancuși”. In cadrul Salonului Național de Fotografie gasim lucrari semnate de George Simulescu din Sibiu, Nicu Jianu din Deva, Marinel Tina și Remus Badea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

