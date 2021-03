Gorj: Un bărbat fără permis a intrat cu mașina într-o poartă de acces Un localnic, de 42 de ani, din comuna Runcu este anchetat penal, dupa ce miercuri a condus fara permis o mașina și ar fi lovit poarta de acces in curtea locuinței unui consatean, cauzandu-i un prejudiciu in valoare de aproximativ 1.500 lei. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul care condusese autoturismul nu deține permis de conducere, fiindu-i anulat din anul 2008. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de distrugere și conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de catre o persoana care are permisul de conducere anulat. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

