Gorj: Trei persoane rănite la Turceni în urma furtunii de noaptea trecută Trei persoane au ajuns la spital in urma furtunii de azi-noapte. Este vorba de doi membri ai trupei Triton și un membru al personalului tehnic al interpretei Georgiana Lobonț. Cei trei se aflau pe scena amenajata la Turceni, de Zilele Orașului și ar fi fost loviți de o boxa doborata de vant. Cei trei au ajuns la spitalul din localitate, pentru investigații medicale, insa nu au ramas internați. „Am fost solicitați sa intervenim pentru acordarea primului ajutor calificat in orașul Turceni, unde, pe o scena, doua persoane de sex masculin au fost ranite de un obiect de pe scena cazut din cauza vantului.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

