Gorj: Trei percheziţii domiciliare într-un dosar de braconaj piscicol La data de 24 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni fiind in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de braconaj piscicol, au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara la imobilele a trei barbați, cu varste cuprinse intre 34 și 47 de ani, din comuna Plopsoru. Cu ocazia perchezițiilor, polițiștii au identificat 18 plase de pescuit cu fir textil și monofilament, de diferite dimensiuni, interzise la deținere și utilizare, care ar fi fost folosite de cei trei barbați la braconarea resurselor acvatice vii din raul Jiu. In urma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

