Gorj: Mii de cereri pentru recalcularea pensiilor și pensionarea Sunt mii de cereri depuse pentru pensionarea sau recalcularea pensiilor in baza prevederilor Legii 74/2022, care introduce condiții speciale de munca pentru personalul din companiile miniere și energetice. La nivelul Casei Județene de Pensii Gorj, pana in prezent, s-a primit și inregistrat un numar de 4.309 cereri depuse in baza Legii nr.74/2022, din care: 3.753 cereri de recalculare și 556 cereri pentru deschiderea drepturilor de pensie (cazuri noi). Pentru a putea pune in aplicare prevederile Legii 74/2022, pe langa procedurile de lucru și documentele solicitate de lege, este in mod deosebit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

