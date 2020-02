Politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal in rem, in urma unei sesizari in care se semnaleaza ca la Muzeul National "Constantin Brancusi" din Targu Jiu au fost efectuate lucrari fara autorizatie de constructie.



"Lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cazul unui dosar penal pentru executarea de lucrari fara autorizatie de constructie", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.



Potrivit directorului interimar al Muzeului National "Constantin…