Gorj: Aproape 10.000 de bolnavi de cancer au la dispoziție doar 4 medici Peste 9.500 de bolnavi de cancer sunt inregistrați oficial in județul Gorj. Pacienții sunt și in evidențele Secției Oncologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Potrivit medicului Dinu Blendea, șeful Secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, peste 50% dintre pacienții cu cancer din județul Gorj sunt femei. Cele mai intalnite tipuri de cancer sunt cele de san, de col uterin, colon, pulmonare și digestive. De la inceputul anului și pana in momentul de fața au murit peste 450 de gorjeni care au trecut pragul secției. Din pacate, mulți duc boala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

