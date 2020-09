Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj efectueaza o ancheta in cazul minorei agresate de mai multe adolescente, a transmis, luni, directorul institutiei, Laurentiu Diaconescu.



"In dupa-amiaza zilei de duminica, Politia Municipiului Targu-Jiu a solicitat participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea minorelor implicate in incidentul care a aparut in mediul online si in mass-media. Imediat, psihologul institutiei noastre s-a deplasat la sediul Politiei Municipiului Targu-Jiu, oferind suport psihologic pe tot parcursul…