Gorghiu le interzice șefilor companiilor de stat să se judece în străinătate Litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat trebuie solutionate in tara, susține Alina Gorghiu. Joi, 4 ianuarie, ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a subliniat necesitatea soluționarii litigiilor provenite din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania pe plan local. A declarat ca actuala practica, in care companiile introduc clauze contractuale privind soluționarea disputelor la instanțe internaționale, trebuie corectata. Potrivit ministrului, aceasta situație contribuie la subminarea increderii in sistemul judiciar din Romania. “Este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi, ca a depus un memorandum in Guvern pentru ca litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat cu membrii Consiliilor de administratie, de supraveghere sau Directoratelor sa fie solutionate in instantele din tara si nu…

- “Este greu de inteles ce fac unele companii de stat din Romania! Ele incurajeaza lipsa de incredere in propria justitie, in instantele nationale romane. Ca ministra a justitiei, nu pot accepta asta. Situatia de fapt este urmatoarea: la nivelul contractelor de mandat incheiate intre companiile de stat…

- Litigiile cu foștii șefi de companii publice, care ajung la curțile internaționale de arbitraj, baga statul la cheltuieli prea mari, se arata intr-un memorandum care va fi discutat miercuri de Guvern, semnat de Alina Gorghiu, ministrul Justiției, și Mircea Abrudean, secretar general al Guvernului. In…

