Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele sunt din ce in ce mai scumpe, iar romanii fac fața cu greu scumpirilor din ultima perioada care vin in valuri. Daca te intrebi cat costa 1 kilogram de carne de porc in supermarketuri, atunci trebuie sa afli ca acest aliment nu este deloc ieftin. Dar cum vor sta lucrurile inainte de Craciun,…

- Oana Zavoranu și soțul ei, Alex Ashraf s-au gandit mai bine și au decis ca nu pot trai unul fara altul. Cei doi s-au impacat și au renunțat la divorț. Vezi in randurile de mai jos toate detaliile! Vezi și: De ce au divorțat Oana Zavoranu și Alex Ashraf dupa 7 ani de casatorie. Motivul […] The post Mesajul…

- Sarbatorile de Craciun devin rampa de lansare a primarilor in cursa electorala din 2024, iar acest lucru se observa cel mai bine in cazul multor localitați din țara. Așa se face ca, pentru a prinde un loc cat mai fruntaș, multe primarii PSD și PNL au incheiat contracte cu firme care asigura serviciile…

- 2 milioane de romani primesc bani de la Guvern pana de Craciun. Cand intra banii pe card și cine ii incaseaza. Camera Deputatilor a adoptat azi, 18 octombrie, proiectul de aprobare a ordonantei de urgenta care prevede prelungirea acordarii tichetelor sociale pana la sfarsitul anului 2023. Ce se intampla…

- Majoritatea gospodinelor folosesc varza pentru sarmale, dar frunzele de vița au un gust de-a dreptul special. Textura lor transforma complet preparatul, dar ce facem daca nu gasim foile in toiul iernii? Afla ca le poți conserva și se vor pastra mult timp in stare perfecta. Cum putem conserva foile de…

- O actrița din Romania a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. A facut dezvaluiri importante despre copilarie, dar și despre cum este in spatele camerelor de filmat. Vedeta a marturisit chiar ca, de curand, a fost la un pas de moarte dintr-un motiv banal. Cum este actrița, de fapt, in viața…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica și indragitul actor și-au facut relația publica in anul 2020, iar in luna decembrie a acelui an, chiar de Craciun, Sandra Izbașa și Razvan Banica s-au logodit. Cununia civila a avut loc pe data de 30 iulie 2021, iar in iulie 2023, aceștia s-au casatorit religios.…

- In ultimii ani, producția de ambalaje, mai ales cea din carton ondulat, a crescut, ceea ce a dus și la un numar important de angajari in domeniu. Nici 2023 nu este fara astfel de demersuri, iar una din marile companii anunța salarii de 5.000 de lei, prime de Craciun si de Paste, și nu ai […] The post…