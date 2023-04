Goran Bregovic şi Eros Ramazzotti vin în România Unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Balcani, chitarist si compozitor originar din Sarajevo, Bosnia, Goran Bregovic va urca pe scena din Romania alaturi de Eros Ramazzoti, unul dintre cei mai de succes artisti. Concertul va avea loc duminica la Sala Palatului din București. Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band vin la Sala Palatului sambata, de la ora 19.30, cu un show „Best Of”, in care vor fi incluse toate piesele care l-au facut celebru pe artist, informeaza site-ul salapalatului.ro. Fanii artistului Eros Ramazzoti il vor putea asculta și vedea la Sala Palatului duminica, de la ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

