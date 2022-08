Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Goran Bregovic, invitatul special al unui festival din Timiș. Concertul va avea loc saptamana viitoare. Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, langa Recaș, locația Doua Dealuri, și va aduce in fața publicului peste 50 de trupe și artiști.

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august, langa orașul Recaș, la Doua Dealuri. Vineri, 12 august, Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat alaturi de Wedding and Funeral Band.

- Cea de-a treia editie a Embargo Fest are loc in perioada 12-14 august 2022, langa orasul Recas, locatie Doua Dealuri, iar vineri, 12 august, Goran Bregovic va fi prezent in fata publicului din Banat alaturi de Wedding and Funeral Band.

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest are loc in perioada 12-14 august 2022, langa orașul Recaș, locație Doua Dealuri, iar vineri 12 august, Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat alaturi de Wedding and Funeral Band. La fața locului vor fi amenajate mai multe zone și activitați, scena…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, intr-o locatie inedita, Doua Dealuri, langa orașul Recaș. Punctul de atractie al acestei editii, va avea loc vineri 12 august, cand Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat alaturi de Wedding and Funeral…

- Dupa doi ani de pandemie Embargo Fest revine, intr-o noua locatie, Recaș, la eveniment urmand sa ajunga cu peste 50 de trupe și artiști din trei tari, in afara de Romania. Capul de afis al acestei editii va fi Goran Bregovici si Wedding and Funeral Band. Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, in orașul Recaș, locație Doua Dealuri și va aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria.

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, in orașul Recaș, locație Doua Dealuri și va aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Embargo Fest este singurul festival de amploare care promoveaza minoritațile și multiculturalitatea…