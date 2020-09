Potrivit site-ului Axios, care a relatat prima oara despre acest lucru, Google a informat pe email advertiserii ca nu vor mai putea sa promoveze reclame ”referitoare la candidati, alegeri, sau rezultatul acestora, avand in vedere numarul fara precedent al voturilor care vor fi numarate in acest an dupa ziua alegerilor”. Companiile de media sociala au fost supuse unor presiuni tot mai mari sa opreasca reclamele care raspandesc informatii false, care ar putea influenta rezultatul alegerilor. Facebook a anuntat la randul sau ca nu va mai accepta reclame politice noi in saptamana premergatoare alegerilor…