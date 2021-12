Google şi Twitter trebuie să şteargă conţinutul considerat ilegal Rusia pune presiuni asupra celor doua platforme sa ștearga conținutul ilegal. Astfel, un tribunal din Moscova a amendat Google cu 3 milioane de ruble (400.386 de dolari) pentru ca nu a sters continutul considerat ilegal, informeaza Reuters. Autoritatea de reglementare din sectorul tehnologiei, Roskomnadzor, a anuntat ca Rusia va incetini functionarea Twitter pe dispozitivele mobile pana cand va fi sters tot continutul considerat ilegal. In cazul Google, Rusia a avertizat in octombrie ca va da o amenda cu un procentaj din cifra sa de afaceri obtinuta pe teritorul sau, pentru esecul repetat de a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

