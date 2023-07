Google şi-a rezervat dreptul de a-şi antrena AI-ul folosind orice conţinut disponibil pe internet Google si-a actualizat politica de confidentialitate si a adaugat o clauza prin care spune ca isi rezerva dreptul de a analiza tot continutul disponibil online in mod public. Noua clauza are in vedere folosirea cantitatii enorme de continut disponibil pe internet pentru antrenarea limbajelor lingvistice care stau la baza sistemelor de AI. Schimbarea facuta de Google in cadrul propriului regulament a starnit imediat critici. Multi sustin ca Google se comporta ca si cum ar fi proprietarul intregului internet. In realitate, Google este doar una dintre companiile care au adoptat aceste practici in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

