Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii in judetul Caras-Severin la o familie care face parte din clanul Carpaci si care este suspectata de frauda in domeniul fondurilor europene. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de lei, adica peste 400.000 de euro. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Masinile vor fi interzise, incepand luni, in Viscri, localitate aflata in patrimoniul UNESCO și unde Regele Charles al III-lea deține mai multe proprietați. O parcare a fost amenajata la intrarea in sat, iar de acolo turiștii pot vizita satul pe jos sau pot lua o caruța trasa. Autoritațile au anunțat…

- Doi barbați au primit o amenda uriașa dupa ce și-au abandonat cainele pe un camp. Autoritațile s-au sesizat, dupa pe rețelele de socializare au circulat mai multe imagini care ii surprindeau pe indivizi chiar in fapt.In Bacau, doi barbați urmeaza sa plateasca o amenda uriașa dupa ce și-au abandonat…

- Locuitorilor comunei buzoiene Merei, aflate la o altitudine de numai 139 de metri si la o distanta de doar 14 km de municipiul Buzau, sunt terorizați de prezența urșilor care au devenit tot mai numeroși in zona. Zece mesaje Ro-Alert referitoare la urs, in doar patru zile Sambata, un urs a ajuns pe ulițele…

- Autoritatile locale au lansat o platforma online prin care cetatenii pot semnala masinile abandonate pe domeniul public. Seful Politiei Locale Sfantu Gheorghe, Hadnagy Istvan, a precizat ca de pe strazile orasului au fost ridicate, zilele trecute, 13 masini abandonate sau fara stapan, iar actiunile…

- Pentru majoritatea internautilor, atat din Romania, cat si din alte tari, Google a devenit sinonim cu navigarea pe Internet. Fara ajutorul unui motor de cautare, precum acesta, identificarea informatiilor dorite si, prin urmare, accesarea acestora ar fi aproape imposibila. Cu exceptia cazurilor in care…

- Parlamentul European a adoptat, marti, mai multe acte legislative cheie care fac parte din pachetul „Pregatiti pentru 55 in 2030” ce vizeaza lupta impotriva schimbarilor climatice, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres. Reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii…

- Persoanele care locuiesc in Italia risca amenzi de pana la 100.000 de euro daca folosesc cuvinte englezesti si alte cuvinte imprumutate din alte limbi in corespondența oficiala, potrivit unei noi legislatii introduse de partidul Fratelli d’Italia al premierului Giorgia Meloni, noteaza CNN. Cu toate…