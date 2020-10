Ziua profesorului este sarbatorita anual, pe data de 5 octombrie, in toata lumea, iar Google a marcat ziua cu un doodle special, insa in varianta in limba romana apare o data gresita, "sambata, 5 iunie".Cel mai important motor de cautare, Google, a marcat ziua profesorului printr-un doodle dedicat. Acesta este reprezentat de o imagine in care sunt adunate elementele folosite de profesori pentru educatia din prezent. Celor de la Google le-a scapat o greseala. Link-ul din pagina de pornire arata o data gresita in care s-ar sarbatori ziua profesorului, respectiv "sambata, 5 iunie 2021".