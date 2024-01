Centrul de date va fi situat pe un teren din Waltham Cross, Hertfordshire, pe care Google l-a achizitionat in octombrie 2020. ”Acest nou centru de date va ajuta la satisfacerea cererii tot mai mari pentru serviciile noastre de inteligenta artificiala si cloud”, a declarat directorul financiar al companiei, Ruth Porat. Google are deja o prezenta in regiune, cu birouri aflate in constructie in Saint Giles si Kings Cross. De asemenea, are o colaborare in domeniul cercetarii cu Universitatea din Cambridge.