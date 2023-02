Google anunţă Bard, un rival pentru ChatGPT Fara sa ofere foarte multe detalii tehnice, seful Google Sundar Pichai a anuntat Bard, un chatbot care poate raspunde intrebarilor puse de utilizatori, ca alternativa la cautarea pe baza de cuvinte cheie. Pentru inceput, Bard este disponibil doar unui numar limitat de utilizatori, insa Google promite extinderea disponibilitatii in saptamanile care urmeaza. Pichai spune ca Bard poate oferi o gama larga de raspunsuri, de la a numi cei mai buni atacanti din fotbal, pana la a explica unui copil de 9 ani cele mai recente descoperiri facute de NASA. Bard se bazeaza pe modelul lingvistic LaMDA, la care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

