Google a scutit Spotify de comision Procesul Epic vs Google scoate la iveala o intelegere dintre Google si Spotify, prin care cea din urma era scutita de plata comisioanelor la abonamentele platite de utilizatori prin sistemul de plati din Play Store. Mai mult, pentru abonamentele noi contractate pe Android, Spotify platea doar 4%, in loc de 15%, cat cere Google de la ceilalti dezvoltatori. Google a considerat Spotify un serviciu esential pentru succesul smartphone-urilor cu Android, considerand ca prezenta serviciului de streaming pe aceste dispozitive va creste vanarile. Pe aceasta idee, Google si Spotify au creat un „fond de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

