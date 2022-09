Zvonurile au fost reale: Google chiar pregatea un nou Chromecast si e vorba aici despre unul cu Google TV la bord. E cunoscut drept Chromecast with Google TV HD si tocmai a devenit oficial, ca inlocuitor al Chromecast-ului de buget din 2018, care a debutat la 35 de dolari. Modelul cel nou costa doar 30 de dolari, are forma de puc oval, conector HDMI si vine cu o telecomanda la pachet. Cred ca Google nu a fost prea inspirata cu denumirea de aici: „HD” de fapt inseamna Full HD, in vreme ce 4K ramane in seama modelului de 50 de dolari. Marele plus e ca noul Chromecast ieftin are in continuare suport…