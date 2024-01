Stiri pe aceeasi tema

- O revolta de amploare zguduie Romania, in special in jurul Capitalei, unde transportatorii și fermierii au parasit camioanele și tractoarele in mijlocul drumului, blocand complet intrarea in București. Tractoarele din Buzau și Braila au fost abandonate pe drumul dintre Afumați și București, iar criza…

- In aceasta seara, George Simion, liderul AUR, a fost huiduit și criticat dur de catre protestatarii adunați in Chiajna, in cadrul manifestației ample a transportatorilor și fermierilor care zguduie Romania. Simion și-a facut apariția alaturi de o echipa de televiziune, insa a fost intampinat cu ostilitate…

- Potrivit transportatorilor, inflatia si scumpirile genereaza costuri care le afecteaza activitatea economica si competitivitatea in piata."Am organizat un protest spontan, transportatori si fermieri. Ne indreptam catre Capitala unde ne vom intalni cu colegi din mai multe judete. Principala nemultumire…

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile vremea se va raci accentuat, temperaturile scazand și pana la minus 11 grade Celsius. Sud-estul Romaniei va fi lovit din nou de viscol, iar la București și in mare parte din țara va ninge. Vremea se va incalzi din nou de saptamana viitoare, a anunțat meteorologul…

- Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat reprezinta o gaura neagra pentru statul roman, dar șefii societații caștiga bine. Unii au și pensii. RAAPPS genereaza anual intre 5 și 6 milioane de lei pierderi, dar șefii regiei sunt bine platiți. Cațiva dintre aceștia primesc și pensii,…

- Compania de Drumuri (CNAIR) pune la dispoziția șoferilor o harta on-line cu Autostrazile și Drumurile Naționale inchise circulației duminica, 26 noiembrie din cauza viscolului și a vizibilitații reduse, transmite Economedia. Harta online cu restricțiile de circulație poate fi accesata aici. Autostrada…

- Legea adoptata de parlament este motiv de protest pentru angajații Direcțiilor de Sanatate Publica. Angajații cer majorarea salariilor, pe modelul celor de la casele de asigurari de sanatate. In prezent, mai mulți angajați DSP din Arges, Alba, Bihor, Constanța, Valcea, Vaslui, Giurgiu, Ilfov, Braila,…