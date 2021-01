Stiri pe aceeasi tema

- George W Bush a condamnat violența de la Capitoliul SUA, descriind evenimentele zilei drept o „insurecție” și criticând „comportamentul nesabuit” al unor parlamentari din ziua alegerilor, potrivit The Guardian.„Laura și cu mine ne uitam cu consternare la scenele…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- Oficiali ai statului Texas au depus o plangere la Curtea Suprema a Statelor Unite impotriva statelor Georgia, Michigan, Pennsylvania și Wisconsim, afirmand ca modificarile aduse de acestea procedurilor electorale pe fondul pandemiei de COVID-19 sunt nelegale, relateaza The Guardian . Plangerea vizeaza…

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele in exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept castigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters. Verdictul…

- “Nu sunt politician și nu Joc intotdeauna dupa regulile de la Washington”. Este ultima declarație controversata a președintelui american. Donald Trump contesta, practic, sistemul pe care l-a condus in ultimii patru ani, transmite stirileprotv.ro. Cu patru zile ramase pina la deschiderea urnelor, Donald…