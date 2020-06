Stiri pe aceeasi tema

- Noua editie de campionat in circuitul automobilistic IndyCar a debutat cu etapa organizata in orasul Fort Worth din statul american Texas. Cursa s-a desfasurat fara spectatori si a fost castigata de pilotul neozeelandez Scott Dixon.

- In timp ce mii de americani au iesit pe strazi pentru o alta zi de proteste care cer justitie pentru George Floyd, peste 17.000 de membri ai Garzii Nationale sunt pregatiti sa sprijine fortele de ordine locale in cazul izbucnirii unor violente, scrie CNN . Acest numar este aproximativ acelasi cu cel…

- CEO-ul Tesla Elon Musk a decis luni sa reia producția la fabrica Tesla din California, incalcand astfel restricțiile impuse in districtul Alameda pentru controlul epidemiei de COVID-19 și anunțand ca este gata sa fie arestat, scrie Reuters.Elon Musk a intrat intr-un conflict direct cu autoritațile districtului…

- Andrea Circle Bear, o femeie in varsta de 30 de ani, a devenit prima deținuta din Statele Unite moarta din pricina noului coronavirus. Andrea Circle Bear avea de savarșit o pedeapsa de doi ani și doua luni, dar era gravida cand a fost incarcerata, a notat ABC. Dupa declanșarea pandemiei de coronavirus,…

- Pandemia de coronavirus pare sa faca bine miliardarilor din Statele Unite, pentru ca averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu 10% in timpul crizei.Averea combinata a miliardarilor Americii, incluzandu-i aici pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si pe seful Tesla, Elon Musk, a crescut…

- Despre marea boala a sistemului medical, coruptia, despre falsele ierarhii care n-au nicio legatura cu valoarea profesionala, despre urmele pe care le va lasa pandemia in Romania - a facut o analiza un medic psihiatru, dr. Sorin Nica, care lucreaza intr-un spital din Statele Unite ale Americii. El marturiseste…

- Responsabilii Campionatului automobilistic nord-american IndyCar au anulat, luni, cele doua curse programate in cadrul Grand Prix-ului de la Detroit din luna mai, din cauza coronavirusului, informeaza AFP, titreaza Agerpres. In schimb, au adaugat alte curse la Grand Prix-ul de la Monterey si Iowa 300,…

- Coronavirusul ar putea ucide mai mult de 81.000 de persoane in Statele Unite in urmatoarele 4 luni și s-ar putea sa nu fie depașit pana in iunie, potrivit unei analize a Școlii de Medicina a Universitații din Washington, citata de Reuters, scrie Mediafax.Numarul de pacienți spitalizați este…