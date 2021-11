Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din Grecia anunța ca vaccinarile cetatenilor greci (rezidenți permanenți ai țarii), care par sa fi fost facute in strainatate, și anume in Bulgaria și Romania, au intrat sub lupa verificarilor, potrivit G4media . In timp ce Bulgaria doboara record dupa record in fiecare zi la mortalitate in…

- Misiunea SUA a facut parte dintr-un amplu exercițiu internațional, menit sa testeze capacitatea de reacție in cazul unor crize. Piloții americani s-au antrenat timp de doua saptamani cu colegii lor din flancul sudic și estic al NATO.

- O investigație jurnalistica a scos la iveala sute de astfel de incidente. Emigrații au fost alungați cu violența de la granițele Uniunii Europene, practica ilegala in conformitate cu legislația UE.

- Mihaela Buzarnescu a castigat titlul la simplu, in turneul ITF de la Le Neubourg (Franta). Jucatoarea romana de tenis a invins-o, in finala de duminica, pe unguroaica Anna Bondar, cu 6-1, 6-3. Turneul este dotat cu premii totale de 80.000 de dolari. Buzarnescu (33 ani, 125 WTA) a fost a treia favorita.…

- Ansamblul muntenilor polonezi „Solonczanka” a reprezentat comunitatea poloneza din Romania la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”. Uniunea Elena din Romania initiatoarea proiectului intercultural cu titlul „ALFABETUL CONVIETUIRII” a organizat in perioada 24-26 septembrie 2021,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, „devotamentul și curajul pompierilor prahoveni care s-au luptat cu flacarile din insula Evia , din Grecia, au fost recunoscute și de catre domnul profesor Dragoș Gabriel Zisopol, președintele…

- Alocuțiunea președintelui Romaniei cu prilejul Zilei Pompierilor Foto: Arhiva/ DSU. "Domnule Prim-ministru, Domnule ministru al afacerilor interne, Dragi pompieri, Doamnelor si domnilor, Bine ati venit la Palatul Cotroceni! Ma bucur sa celebram împreuna…

- Cei 10 pompieri argeșeni s-au intors duminica in Romania, dupa ce zile intregi au luptat cu flacarile in Grecia. Echipa de salvatori a fost constituita din 142 de pompieri romani, opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar…