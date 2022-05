Stiri pe aceeasi tema

- Farul a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 7 al deplasarii cu CFR Cluj, la scorul de 0-0, dupa un fault comis de portarul Letica asupra lui Moldoveanu. In minutul 7 al partide din Gruia, portarul Karlo Letica (27 de ani) a intarziat prea mult o degajare. I-a permis lui Robert Moldoveanu sa se…

- FCSB continua lupta de urmarire a liderului CFR Cluj, iar luni seara s-a impus fara drept de apel, 4-0 cu Farul. Fostul internațional a vorbit despre prestația lui Toni Petrea ca antrenor la FCSB și s-a enervat cand a auzit ca Gigi Becali ar avea un merit intr-un eventual succes al roș-albaștrilor.…

- Billel Omrani (28 de ani) a comis un gest golanesc in minutul 16 al meciului dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. Atacantul campioanei l-a calcat pe Bogdan Vatajelu (28 de ani), fara ca mingea sa fie in zona. In minutul 11, Omrani și Vatajelu au fost implicați intr-un duel incins la marginea…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre are un avans de opt puncte fata de a doua clasata, FCSB. Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni seara, dupa meciul cu FC Arges ,…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, ca ii este greu sa alcatuiasca lotul pentru meciul cu Farul deoarece are aproape toti jucatorii apti de joc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Universitatea Craiova a obținut un punct in meciul contra liderului CFR Cluj grație unui gol izbutit in ultimul minut din prelungiri de Gustavo Vagenin. La final, atacantul brazilian a fost foarte bucuros ca a reușit sa-și ajute echipa. El a punctat ca intreaga suflare alb-albastra a crezut pana in…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut, fiindca a venit in ultimul minut. El a subliniat ideea ca daca golul egalizator se marca mult mai devreme, altul putea fi rezultatul final. VEZI VIDEO! Liga 1, etapa 24: Vineri, 4 februarie:CS…