Stiri pe aceeasi tema

- Cum a reușit Tatarușanu sa-l uimeasca pe Zlatan Ibrahimovic. In ultima carte autobiografica, marele atacant suedez a facut o dezvaluire care il are in prim-plan pe portarul roman. In 2021, Zlatan a lansat o noua carte, intitulata „Adrenalina – poveștile mele nespuse”. In aceasta autobiografie, suedezul…

- Blaise Matuidi și-a anunțat retragerea din fotbal. Campionul mondial din 2018, cu Franța, a anunțat astazi, intr-o scrisoare emoționanta, ca a agațat ghetele in cui, la varsta de 35 de ani. Matuidi a evoluat ultima oara la Inter Miami, clubul din MLS patronat de David Beckham. Blaise Matuidi și-a anunțat…

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…

- Cristiano Ronaldo a luat decizia de a juca si la Cupa Mondiala din 2026, dupa ce l-a vazut pe Messi campion mondial. Anuntul a fost facut in presa din Portugalia. Cristiano Ronaldo nu renunta la visul sau de a castiga Cupa Mondiala. Conform A Bola, care citeaza Marca, Ronaldo vrea sa evoluzeze si la…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol de senzatie pentru Al Raed! Internationalul roman se afla la a doua reusita a sezonului, primul gol avand loc la inceputul lunii septembrie. Alexandru Mitrita a fost imprumutat la inceputul sezonului de catre Al Raed, de la New York City. Internationalul roman a fost…

- Mesajul lui Lionel Messi, dupa ce a bifat meciul 1000 in cariera, a fost unul special. Starul argentinian a atins o borna fabuloasa și a sarbatorit așa cum se cuvine alaturi de fanii sai din mediul online. Messi s-a aratat extrem de entuziasmat de pragul pe care l-a atins in cariera sa extraordinara.…

- Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul” care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.…

- S-a aflat prin ce a trecut Mircea Lucescu dupa ce meciul Dinamo Kiev – Rukh a fost intrerupt. A fost data o alarma aeriana, iar jucatorii, staff-ul celor doua echipe si arbitrii au trebuit sa se adaposteasca de urgenta. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat la Liov, in partida din etapa a 6-a…