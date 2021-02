Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa nu dai greș cu unul din cele mai iubite deserturi ale romanilor? O sa-ți iasa negreșit pufoase și moi. Care e secretul de care trebuie sa te folosești pentru un preparat de nota 10 pentru oaspeții tai? Rețeta pentru gogoși. Care e secretul pe care doar unii bucatari il știu? Gogoșile sunt iubite…

- Rețeta ideala pentru pranz: pui Tandoori. Cheia acestui preparat este sa folosești pulpe de pui cu os, deoarece grasimea lor va da savoarea dorita. Nu este recomandata folosirea pieptului de pui fiindca se va usca prea repede. Rețeta de pui Tandoori. Se prepara in multe colțuri ale lumii Conform arheologului…

- V-ați saturat sa tot mancați aceleași deserturi? Atunci ați ajuns in locul potrivit! Noi va prezentam o rețeta extrem de simpla de negresa, insa nu una obișnuita, ci la care adaugați și banane și vișine. Iata cum poți prepara aceasta delicioasa prajitura, in doar cateva minute! Trebuie sa urmezi cu…

- Gogoșile sunt dulciurile pe care mamele și bunicile le pregateau cel mai des in copilarie. La fel ca noi, și Chef Sorin Bontea iși amintește de cum aratau cele pe care le manca in urma cu ani buni, cand i le pregatea mama.

- Daca nu mai stii ce sa prepari dulce pentru cei dragi, incearca gogosile care au innebunit internetul. Desi multe gospodine le fac, bucatarii adevarati iti spun care e ingredientul secret care face ca desertul sa fie un adevarat deliciu. Reteta gogoșilor cu mere care au innebunit internetul Nu cred…

- Ciorba de varza murata este populara in bucataria rusa, poloneza, slovaca și ucraineana. Printre variantele existente in carțile de bucate se numara și una cu ciuperci. Rețeta de ciorba de varza murata de post Ciorba de varza este cunoscuta sub numele de kapusniak sau kwasnica in poloneza, kapustnica…

- Clatitele americane au devenit cunoscute prin prisma filmelor de la Hollywood, in care personajele le mananca la micul dejun, dar și pentru ca tot mai multe persoane le-au incercat și au ramas impresionate de gustul lor. Și nu doar ca ele sunt delicioase, ci sunt și foarte simplu de preparat. Cum se…

- Varza calita este una dintre cele mai cunoscute rețete tradiționale romanești. Ea poate fi o rețeta complet vegetariana, dar poate fi gatita și cu carne de porc sau carnați. De asemenea, exista și doua moduri in care o poți prepara, cu varza proaspata sau murata. Rețeta de varza calita – varianta cu…