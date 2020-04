Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Pandemia a lovit puternic Germania, fiind deja 92.000 de cazuri de infectare. Dar procentul cazurilor fatale a fost remarcabil de mic comparativ cu situatia din multe tari vecine", noteaza cotidianul The New York Times, intr-o analiza despre rata scazuta a mortalitatii in Germania in cazul epidemiei…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 45.000 de persoane in Europa, dintre care aproape 85% in Italia, Spania, Franta si Regatul Unit, potrivit unui raport stabilit de AFP din surse oficiale si difuzat sambata, la 18:00 GMT, potrivit Agerpres.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa: Legea,…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta. Cu un total de 40.768 de morti (pentru 574.525 de cazuri), Europa este continentul cel mai afectat de pandemia de Covid-19. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si…

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Autoritațile sunt in alerta și spun ca varful pandemiei de coronavirus ar putea fi in a doua parte a lunii aprilie, cu un numar mediu de cazuri de 10.000, fiind de așteptat ca sute de mii de romani, din țari ca Italia, Franța sau Spania sa se intoarca acasa de Paște. „Daca va fi un [...]

- Pandemia COVID-19 a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant realizat de agentia France Presse pe baza surselor oficiale, joi la ora 17:00 GMT.In total, in Europa au fost recenzate 15.500 de decese din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2, dintre care majoritatea…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.