FOTO. Timișoara, văzută prin ochii unui norvegian. Proiecție de film la Cinema Victoria

Miercuri, 19 iulie, sunteți așteptați la premiera documentarului My journey to Romania – Letter from Timișoara, în regia lui Florin Iepan, în care Timișoara este văzută prin ochii norvegianului Christoffer Balthaza, care… [citeste mai departe]