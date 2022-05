Gloria prezentă la Liga Elitelor Azi incepe turneul semifinal al Ligii Elitelor Echipa Under 15. Aceasta faza fotbalistica se desfasoara la Arad, iar din judetul Maramures participa echipa Gloria Tautii Magheraus. Gruparea maramureseana a ajuns atat de sus in urma parcursului fara greseala in meciurile din Seria 16, drum presarat numai cu victorii, in dauna unor adversari din judetele Bihor, Salaj si Satu Mare. Cu punctaj maxim, Gloria si-a jucat sansa si in sferturile Ligii Elitelor, si a facut-o chiar bine, trecand si de acest obstacol, cu calificare la etapa semifinala. In grupa semifinala 2, planificata la Arad in perioada… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

