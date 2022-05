Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Atrocitațiile rușilor din Bucea au fost un șoc pentru intreaga lume. Armata „eliberatorilor” a aratat clar de ce este cu adevarat capabila: copii uciși cu mainile legate, femei violate, trupuri mutilate de barbați... Raul iși acopera cinic acțiunile cu fabule stupide despre naziști. Prin urmare, principala…

- In prima zi dupa ce Rusia a anunțat ca va reduce „drastic” activitațile militare din Kiev și Cernihiv, Cernihivul a fost bombardat in continuare și in Kiev s-au auzit mai multe explozii. Iar in regiunea separatista Donețk au fost inregistrate, miercuri, atacuri „fara oprire”, spun oficiali ucraineni,…

- Forțele rusești continua sa faca progrese lente, dar constante în Mariupol, intrând în centrul orașului joi, dar au efectuat puține operațiuni ofensive în alte parți ale țarii, afirma Institutul pe Studiul Razboiului în evaluarea privind situația invaziei ruse, publicata…

- In Ucraina, țara devastata de razboiul cu Rusia, viața merge inainte. Din 24 februarie 2022, de la inceputul invaziei armatei ruse, in Ucraina au fost inregistrate 10.683 de casatorii, informeaza agenția de presa ucraineana Ukrinform . De asemenea, potrivit datelor furnizate de ministerul ucrainean…

- Autoritațile ucrainene au anunțat reținerea unui „hacker” care ar fi ajutat armata rusa sa trimita comenzi și instrucțiuni prin rețelele de telefonie mobila catre trupele sale, a anunțat, marți, serviciul de securitate SBU al Ucrainei, potrivit CNN.Suspectul, neidentificat inca de SBU, este acuzat ca…

- Zelenski a semnat ieri o cerere pentru ca Ucraina sa adere rapid la Uniunea Europeana. Putin a insistat ca tara vecina sa fie neutralizata militar. In timp ce la Gomel aveau loc negocieri intre cele doua parti, Harkovul era sub un asediu puternic. Aseara, un convoi masiv de trupe rusesti se indrepta…

- Sistemele de aparare aeriana ale armatei ucrainene au fost suprimate, iar infrastructura bazelor aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei a fost dezactivata, a anunțat ministerul rus al Apararii, preluat de agenția de stat Ria Novosti . Informațiile referitoare și la faptul ca „poliția de frontiera…