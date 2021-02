„Mank” a primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, care se vor decerna pe 28 februarie. Producția va concura la 6 categorii, inclusiv la „cel mai bun film dramatic”. Un alt lungmetraj realizat de Netflix, „The Trial of the Chicago 7”, ocupa locul al doilea in clasamentul productiilor nominalizate, fiind present in cinci... View Article