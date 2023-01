Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Yeoh a castigat marti seara, in cadrul celei de 80-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film de comedie-musical cu rolul din productia cinematografica "Everything Everywhere All at Once", informeaza contul de Twitter al

- Jeremy Allen White a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial TV - comedie/ musical la cea de-a 80-a gala de decernare a acestor distinctii prestigioase, atribuite marti seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al…

- Gala de decernare a Globurilor de Aur 2023 va avea loc marți noapte, la Los Angeles, in format fizic si in prezenta unui numar mare de staruri de film si de televiziune, dupa „ceremonia muta” din 2022, care nu a fost televizata. Pe lista nominalizarilor la Gluburile de Aur 2023 se afla și actorul roman…

- Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate luni, dupa ce, la inceputul acestui an, gala premiilor acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) nu a mai fost difuzata de NBC si boicotata de multe celebritati. Fii la curent cu cele…

- Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate luni, dupa ce, la inceputul acestui an, gala premiilor acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) nu a mai fost difuzata de NBC si a fost boicotata de multe celebritati.

- Actorul Jerrod Carmichael, castigator al premiului Emmy, va fi gazda celei de-a 80-a editii a premiilor Globul de Aur, care va fi difuzata de NBC luna viitoare, scrie Variety. „Suntem atat de incantati ca Jerrod Carmichael gazduieste cea de-a 80-a editie istorica a premiilor Globul de Aur”, a declarat…

- FOTO| Tudor Limbean, Micul Patriot din Vințu de Jos, a caștigat premiul I și marele trofeu „Maria Tanase” la secțiunea 12-15 ani Tudor Limbean, micul patriot din Vințu de Jos a caștigat la sfarșitul lunii octombrie premiul I și marele trofeu „Maria Tanase” la secțiunea 12-15 ani, la festivalul-concurs…