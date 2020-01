Global Hawk, noua drona spion NATO Alianța militara Nato tocmai a primit primele sale drone de ultima ora, numite Global Hawks, anunța BBC.



Drona poate zbura peste 30 de ore cu un singur rezervor de combustibil, fiind capabila sa acopere jumatate din circumferința globului.



Aceste drone vor ajuta comandanții de la sol sa identifice potențialele amenințari pentru membrii NATO. O drona este capabila sa supravegheze un teritoriu de dimensiunea Poloniei. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

