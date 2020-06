Glicemia: Valori pentru persoanele sănătoase şi diabetici Cat este glicemia normala la adultii sanatosi? Dar la diabetici? Nivelul glicemiei difera in funcție de foarte mulți parametri, informeaza Ehealth.ro. Masurata dimineața, pe nemancate, glicemia normala (nivelul zaharului din sange) este, la o persoana sanatoasa, cuprinsa intre 70 și 100 mg/dl. La doua ore dupa masa, glicemia normala (la o persoana sanatoasa) trebuie sa fie sub 140 mg/dl. Pe durata unei zile, glicemia va fi intotdeauna mai scazuta inainte de masa, cand stomacul este gol, insa și in acest caz valorile pot sa difere de la o persoana la alta: un adult poate avea glicemia 60 mg/dl,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

