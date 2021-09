Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a avertizat, in nenumarate randuri, asupra pericolului prabușirii pieței de asigurari auto obligatorii RCA, iar realitatea arata ca toate predicțiile noastre au fost corecte, deși n-au fost luate in considerare. Nici…

- Deși s-au desparțit, Bianca Dragușanu considera ca relația pe care a avut-o cu Gabi Badalau a fost una bazata pe sentimente de iubire puternice și adevarate. Vedeta a publicat recent pe Instagram o fotografie prin care le arata tuturor ca lucrurile chiar așa stau.

- Handbalista Cristina Neagu a declarat, marti seara, la evenimentul de prezentare a lotului echipei CSM Bucuresti pentru noul sezon, ca ea si colegele sale au nevoie de timp si ca vor arata ca o "echipa adevarata" din luna ianuarie a anului viitor. "Din pacate, cumva incepem sezonul cu stangul (n.r.…

- Blaze și Izabela s-au cunoscut in casa Mireasa sezon 3 și, deși startul nu a fost cel mai fericit, cei doi formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri formate in show-ul matrimonial.

Nu au caștigat marele premiu de 40.000 de euro, oferit cuplului caștigator din cadrul show-ului "Mireasa" de la Antena 1, dar au caștigat o iubire metamorfozata intr-o casnicie in care ambii au spus...

- Dupa 9 ani de relație, Alex Velea a facut pasul cel mare și a cerut-o, in sfarșit, in casatorie pe Antonia. Artistul a vrut sa-i faca o surpriza partenerei lui de viața, așa ca a filmat tot momentul emoționat cand i-a oferit inelul, potrivit click.ro. Cererea in casatorie s-a lasat cu lacrimi de fericire,…

- Una din cele mai indragite artiste, Luminița Anghel a fost invitata lui Catalin Maruța astazi, la PRO TV. Printre multele destainuiri facute, artista a vorbit despre un moment dramatic din vața ei. Ca mulți alții, in pandemie artista a fost nevoita sa stea in izolare. Numai ca, in decembrie anul trecut…

- Președintele Senatului Facultații de Agronomie din București a fost gasit mort, marți dimineața, in biroul sau. „In aceasta dimineața, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta sediului unei unitați de invațamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit decedat un barbat. La fața locului…