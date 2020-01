Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean iranian, care a incercat sa intre in Romania cu un document de calatorie portughez fals, a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, informeaza Agerpres.

- Aproximativ 6.000 de perechi de incaltaminte, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de 570.000 de euro, au fost confiscate de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, de la un cetatean bulgar ce le transporta din Grecia pentru o societate comerciala din Romania.…

- Un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in Romania cu o carte de identitate emisa de autoritatile bulgare, ce apartinea altei persoane, a fost prins de autoritatile din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse, Bulgaria, potrivit Agerpres."La Punctul de Trecere…

- De la București, in Romania, la Sofia, in Bulgaria, și in alte țari balcanice din sud-estul Europei, guvernele succesive nu au reușit sa abordeze riscurile pe care le prezinta imbatranirea cladirilor. Au incurajat boom-urile in construcții, in anii 90, in timpul tranziției de la comunism la capitalism,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Giurgiu au depistat doi cetateni din Sri Lanka, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Bulgaria, ascunsi intr-un tren potrivit Agerpres. Potrivit ITPF Giurgiu, in data de 24 decembrie, in jurul orei 13,30, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 10.000 produse cosmetice și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean iordanian a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 06.11.2019, la ora 20.15, in Punctul de Trecere…