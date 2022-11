Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus o inițiativa legislativa care propune eliminarea sancțiunilor din partea ANAF pentru contribuabilii care nu au depus in termen declarațiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale Ministerului Finanțelor. In prezent, contribuabilii care nu depun la timp declarațiile fiscale sunt sancționați…

- Ministerul Apararii a publicat imagini cu un exercițiu al militarilor de la regimentele de rachete antiaeriene, desfașurat in poligonul Capu Midia, in care soldații au lansat rachete Kub impotriva „avioanelor și dronelor inamice”. Rachetele lansate sunt in dotarea Armatei Romane dinainte de Revoluție,…

- Parchetul General anunta ca Romania a devenit, prin PICCJ – Sectia Parchetelor Militare, parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. „In cursul zilei de azi, 13 octombrie 2022, procurorul general…

- Marele maestru Arșinel era printre cei mai bine platiți actori din Romania, conform ultimei declarații de avere din 2021. Alexandru Arșinel a incasat 33.720 lei (pensie de revoluționar), 73.512 lei (pensie), 74.772 (indemnizație de merit de la Ministerul Culturii) și 10.800 lei (o indemnizație handicap…

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește vaccinarea,…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea…

- O noua amenințare cibernetica vizeaza utilizatorii de Internet din Romania. Este vorba de un mesaj trimis prin e-mail, care include un link, in care ar fi o citație trimisa in numele Jandarmeriei și Poliției. “Ca urmare a activitaților dvs. prin intermediul conexiunii dvs. la internet, poliția noastra…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…