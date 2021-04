GIP: Băsescu și-a turnat un coleg la Securitate pentru că a vândut un ceas și două perechi de butoni O noua Nota data la Securitate de informatorul Petrov: Basescu și-a turnat un coleg pentru ca a vandut un ceas și doua perechi de butoni pe care le avea de la un cetațean strain. Pe baza Notei date de Petrov, colegul sau a avut corespondența interceptata de Securitate, a fost pus sa dea explicații ofițerului […] The post GIP: Basescu și-a turnat un coleg la Securitate pentru ca a vandut un ceas și doua perechi de butoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cora DUMITRESCU Bucureștiul, greu de carantinat! Asta e concluzia autoritaților dupa dezbateri intinse pe mai multe zile, fara niciun rezultat. Poate joi, daca primesc lumina de la Cotroceni, responsabilii se vor ințelege, in sfarșit, și ne vor anunța “noul program”. Daca este sa ne luam dupa declarațiile…

- Senatul a adoptat luni, cu 72 de voturi ”pentru” și 50 de voturi ”impotriva” inițiativa legislativa privind abrogarea pensionarii anticipate a magistraților. Camera Deputaților adoptase tacit inițiativa, astfel ca Senatul este forul decizional. Propunerea vizeaza modificarea Ordonantei de urgenta a…

- Prime Minister Florin Cițu on Thursday discussed in detail with the Vice President of the European Commission, Vera Jourova, about the Mechanism regarding the rule of law and the Report on Romania, stating that the EU Commission supports the lifting of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM)…

- Cel putin opt persoane au fost ucise marti in trei schimburi de focuri petrecute in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, conform informatiilor difuzate de presa americana fara ca, pentru moment, sa fie stabilita o legatura intre incidente, transmite AFP. Primul incident care…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a publicat sentințele prin care tatal sau și bunica sa au fost condamnați la inchisoare pe vremea comuniștilor. Reacția lui Nasui vine dupa ce a fost acuzat ca parinții lui au facut parte din Securitate. The post Sentințele promise de Claudiu Nasui appeared first…

- Medicii și asistentele care nu au fost platiți de doua luni, din cauza unor intarzieri reclamate chiar și de premierul Florin Cițu, nu și-au primit banii din cauza uui funcționar de la Ministerul Sanatații, care trebuia sa avizeze o hartie și sa o trimita mai departe. Personalul medical a atras atenția…

- Amenințarea primita pe canalele de comunicații a controlorilor de trafic aerian le-a dat fiori americanilor, care investigheaza posibila amenințare terorista, relateaza CBS News. Mai mulți controlori de trafic aerian din New York au auzit luni o amenințare ingrozitoare in inregistrarea obținuta in exclusivitate…