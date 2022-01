Giovanni Becali a făcut 100 de milioane de euro din fotbal. Un cunoscut impresar ”dă din casă” Devenit unul dintre cei mai importanți agenți de fotbaliști, Florin Manea a facut o avere frumușica din impresariat sportiv. Pe acte, dupa cum chiar el spune, circa 9 milioane de euro. Insa nu atat de mult precum modelul sau, Ioan ”Giovanni” Becali, despre averea caruia baga mana in foc, este o suma colosala. Știind jocurile din branșa, Giovanni ar avea o avere de 100 de milioane de euro din incasari de pe urma impresarierii de jucatori de fotbal. Florin Manea, baiatul cel mare al regretatului Nicolae Manea, da din casa și face dezvaluiri uimitoare din perioada cand cluburile de fotbal plateau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

