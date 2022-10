Giorgia Meloni urmează să fie numită prima femeie prim-ministru a Italiei Giorgia Meloni urmeaza sa fie numita prima femeie prim-ministru al Italiei. Partidul Frații din Italia al lui Meloni – o mișcare conservatoare naționala cu radacini neofasciste – a devenit cel mai mare partid din Italia in alegerile generale anticipate care au avut loc la 25 septembrie, scrie Euronews. Este principala forța intr-o coaliție de dreapta care include mișcarea Liga Nordului a lui Salvini și Forza Italia a lui Berlusconi. Intr-un tweet de joi, Meloni și-a exprimat angajamentul ferm de a conduce un nou guvern unificat. „Suntem pregatiți sa oferim Italiei un guvern care sa poata aborda… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

