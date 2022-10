Stiri pe aceeasi tema

- Lidera partidului post-fascist Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, care se pregateste sa formeze guvernul dupa victoria sa electorala, a calificat miercuri drept ”suprarealist” faptul ca presa italiana ii inventeaza declaratii si a cerut sa se puna capat ”mistificarilor” care ii denatureaza mesajul,…

- Georgia Meloni (Fratelli d’Italia) care, la 45 de ani, este așteptata sa devina prima femeie care va conduce Italia, va incepe discuții saptamana viitoare cu aliații sai, Matteo Salvini (Liga) și Silvio Berlusconi (Forza Italia) pentru a forma un guvern, care va lua ființa cel mai devreme la sfarșitul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a avertizat ca, daca viitoarea guvernare a Italiei, care se prefigureaza a fi formata de extrema dreapta care și-a declarat simpatia pentru Putin, „va merge intr-o direcție dificila”, Comisia Europeana ar putea suspenda fondurile europene alocate italienilor.…

- In politica e imprudent sa afirmi ca o evolutie este ireversibila, astfel ca va trebui sa asteptam si alte confirmari inainte de a proclama modificarea echilibrului din interiorul dreptei europene. In plus, doctrinele politice nu sunt statice, iar actiunea arareori se cantoneaza in aria prescrisa de…

- Sefa extremei drepte italiene, Giorgia Meloni, prezentata drept favorita in alegerile legislative de la 25 septembrie, critica propunerea Bruxellesului de a suspenda finantari destinate Ungariei din cauza unor riscuri de coruptie, relateaza AFP. "Adevaratii anti-europeni sunt cei care, atunci cand suntem…